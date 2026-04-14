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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg
Zell-Weierbach - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, entdeckten sie im Eingangsbereich des betroffenen Anwesens eine reglose Person. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Erste Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg sowie des Kriminaldauerdienstes deuten darauf hin, dass es sich bei dem Verstorbenen mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Bewohner des Hauses handelt. Wie genau der 61-Jährige ums Leben kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dies gilt ebenso für die bislang ungeklärte Brandursache. Die Löschmaßnahmen dauern weiterhin an und werden nach aktuellen Einschätzungen noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Hinweise auf weitere Personen im Gebäude liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

/ya

Ursprungsmeldung vom 14.04.2026, 17:41 Uhr

Offenburg / Zell-Weierbach - Gebäudebrand

Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 16:30 Uhr in der Straße "Im Gosler" zum Brand eines Einfamilienhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das betroffene Haus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls sind im Gange.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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