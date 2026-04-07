Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vermisste Frau tot im Kanal aufgefunden

Nordhorn (ots)

Seit Freitag, den 03.04.2026, wurde in Nordhorn eine 61-jährige Frau vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Innenstadt, rund um eine Klinik sowie entlang von Gewässern, insbesondere am Ems-Vechte-Kanal, führten zunächst nicht zum Auffinden der Vermissten.

Am Samstag, den 04.04.2026, wurde der Polizei gegen 12:49 Uhr eine im Wasser treibende Jacke im Bereich des Hohenkörbener Wegs gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich darunter eine Person befindet, wurden umgehend Rettungskräfte sowie die Feuerwehr hinzugezogen.

Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen durch eingesetzte Taucher wurde schließlich eine leblose Person im Wasser festgestellt. Dabei handelt es sich um die zuvor vermisste 61-jährige Frau.

Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

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