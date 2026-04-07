Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Autoscheibe eingeschlagen und Kleidung entwendet - Zeugen gesucht

Börger (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 11:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem grauen VW Golf, indem sie die Scheibe der Beifahrerseite einschlugen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Korb mit Kleidung und Modeschmuck sowie zwei Taschenkalender. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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