Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Überfall auf Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Montag, den 06.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr in der Ringstraße in Spelle zu einem Übergriff auf einen Radfahrer.

Ein 22-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad aus Richtung der evangelischen Kirche in Richtung Marienstraße unterwegs, als plötzlich mehrere dunkel gekleidete Personen von einem Parkplatz auf ihn zuliefen. Einer der Täter schlug dem Mann gegen den Oberkörper, sodass dieser zu Boden stürzte. Anschließend traten mehrere Personen auf den am Boden liegenden Mann ein.

Dem 22-Jährigen gelang es, wieder aufzustehen und mit seinem Fahrrad zu flüchten. Die Täter nahmen kurzzeitig die Verfolgung auf, ließen jedoch später von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt Schmerzen im Bereich der Rippen. Ob es sich um schwerwiegendere Verletzungen handelt, ist derzeit noch unklar. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- etwa fünf Personen

- dunkel gekleidet, teilweise mit Kapuzen

- etwa 25 Jahre alt

- circa 190 cm groß

- zwei Personen mit auffälligem Spitzbart

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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