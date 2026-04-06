Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Straßenlaterne - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 04.04.2026, 22:00 Uhr, und Sonntag, dem 05.04.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Schweinemarkt" in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten mutmaßlich durch äußere Gewalteinwirkung eine Straßenlaterne. Dabei löste sich der Laternenkopf vom Mast.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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