Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerer Verkehrsunfall - zwei Personen schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026, kam es gegen 12:19 Uhr auf der Wietmarscher Straße (L67) in Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Kuga war aus Richtung Bawinkel in Richtung Geeste unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe der Colonatstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach etwa 50 Metern frontal mit einem Baum.

Sowohl der Fahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Wietmarscher Straße voll gesperrt. Neben Rettungskräften waren die Feuerwehren aus Bawinkel und Brögbern mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

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