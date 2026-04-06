Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unbekannte dringt in Wohnung ein - möglicher Zusammenhang zu Einbruch

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 02.04.2026, kam es gegen 14:15 Uhr in der Hafenstraße in Meppen zu einem ungewöhnlichen Vorfall in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses.

Eine bislang unbekannte Täterin gelangte auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnung eines 82-jährigen Mannes. Als sie den Bewohner bemerkte, flüchtete sie umgehend aus der Wohnung. Nach derzeitigem Stand wurde weder Diebesgut entwendet noch entstand Sachschaden. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild

- blonde, schulterlange Haare

- keine Brille

Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zu einem bereits bekannt gewordenen Wohnungseinbruch im selben Wohnhaus. *https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6249284

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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