Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Unbekannte dringt in Wohnung ein - möglicher Zusammenhang zu Einbruch
Meppen (ots)
Am Mittwoch, den 02.04.2026, kam es gegen 14:15 Uhr in der Hafenstraße in Meppen zu einem ungewöhnlichen Vorfall in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses.
Eine bislang unbekannte Täterin gelangte auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnung eines 82-jährigen Mannes. Als sie den Bewohner bemerkte, flüchtete sie umgehend aus der Wohnung. Nach derzeitigem Stand wurde weder Diebesgut entwendet noch entstand Sachschaden. Die Frau wird wie folgt beschrieben:
- etwa 40 Jahre alt
- mitteleuropäisches Erscheinungsbild
- blonde, schulterlange Haare
- keine Brille
Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zu einem bereits bekannt gewordenen Wohnungseinbruch im selben Wohnhaus. *https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6249284
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
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Christopher Degner
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