Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand zerstört Gartenhütte - Sachschaden an Ferienhäusern

Haren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 05.04.2026, kam es gegen 04:44 Uhr am Damwildweg im Bereich Schloss Dankern in Haren zu einem Brand. Eine Bewohnerin wurde durch Rauchgeruch aufmerksam und stellte fest, dass eine Gartenhütte in Vollbrand stand. Die Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Zudem griffen die Flammen auf eine angrenzende Hecke über, die auf mehreren Metern beschädigt wurde. Auch an einem Ferienhaus entstand Sachschaden, unter anderem an der Fassade sowie an mehreren Fenstern und einem Wintergarten. Darüber hinaus wurden an einem benachbarten Gebäude ebenfalls Fensterscheiben beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen.

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