Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in Spielothek - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 03.04.2026, 00:00 Uhr, und Samstag, dem 04.04.2026, 07:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Haselünne zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter gelangten in den Hausflur eines Mehrparteienhauses und versuchten anschließend, sich über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu einer Spielothek zu verschaffen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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