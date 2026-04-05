Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung - eine Person schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, kam es gegen 10:56 Uhr auf der Südtangente in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 42-jährige Fahrerin eines Volkswagen Passat befuhr die Südtangente in Richtung Lingen und beabsichtigte, an der Ampelkreuzung zur Anschlussstelle Gildehauser Weg nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, einem BMW 1er, der ebenfalls von einer 42-jährigen Fahrerin geführt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Rotlichtverstoß ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt, die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Niederlande wurde an der Anschlussstelle auf den Gildehauser Weg abgeleitet. Zudem wurden die Zufahrten der Südtangente an der Denekamper Straße und am Gildehauser Weg zeitweise gesperrt.

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