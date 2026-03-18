Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei präsentiert sich auf Motorradmesse in Erfurt

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Erfurt (ots)

Vom 21. März bis 22. März 2026 findet die Motorradmesse in Erfurt statt. Die Thüringer Polizei präsentiert sich mit einem eigenen Stand und informiert rund um das Thema Verkehrssicherheit und -prävention in Bezug auf motorisierte Zweiräder und möchte Fahrzeugführende mit Hinweisen und Tipps sensibilisieren.

Vorbeikommen lohnt sich, denn auch zum Mitmachen gibt es einiges zu entdecken. Nehmen Sie Platz auf einem Polizeimotorrad oder Polizeiquad.

Weiterhin werden alle Fragen rund um den Polizeiberuf und zur Einstellung bei der Thüringer Polizei beantwortet.

Besuchen Sie uns in Halle 3 am Stand 3-302.

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