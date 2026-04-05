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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Brand in Werkstatt - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Walchum (ots)

Am Samstagabend, den 04.04.2026, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Brand in einer Werkstatt innerhalb einer Garage an der Straße "Im Tannensand".

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein abgetrennter Werkstattbereich in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Raum bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden.

Allerdings wurde eine benachbarte Garage durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Zudem schlugen die Flammen zwischenzeitlich durch das Dach der betroffenen Garage. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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