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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 03.04.2026, 20:30 Uhr, und Samstag, dem 04.04.2026, 12:30 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Geeste zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam an der Hauseingangstür Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch unklar ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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