Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Autohaus - Täter durchsuchen Räumlichkeiten

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 04.04.2026, 03:00 Uhr, und Sonntag, dem 05.04.2026, 00:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Kabelkran" in Meppen zu einem Einbruch in ein Autohaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt und dem angrenzenden Verkaufsbereich. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Bereiche. Anschließend verließen die Täter das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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