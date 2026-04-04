Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwere räuberische Erpressung auf Kiosk - Täter flüchtet mit Bargeld

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 04.04.2026, kam es gegen 00:16 Uhr in der Schillerstraße in Lingen zu einer schweren räuberischen Erpressung in einem Kiosk.

Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte eine 49-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte kam der Forderung nach und übergab dem Täter eine bislang unbekannte Summe. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Haselünner Straße. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 bis 175 cm groß

- schlanke Statur

- komplett dunkel gekleidet

- sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent

- führte eine helle Plastiktüte mit sich

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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