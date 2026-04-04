Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Diebstahl von Katalysator - Täter flüchten, ein Tatverdächtiger gestellt

Meppen (ots)

Am Freitagabend, den 03.04.2026, kam es gegen 21:20 Uhr auf einem Hinterhof in der Schwefinger Straße in Meppen zu einem versuchten Diebstahl eines Katalysators.

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten, unter Einsatz einer Akkusäbelsäge den Katalysator eines geparkten Audi A3 auszubauen. Hierzu hatten sie das Fahrzeug bereits mit einem Wagenheber angehoben. Ein aufmerksamer Anwohner aus der Schwefinger Straße wurde durch verdächtige Geräusche auf die Situation aufmerksam und sprach die Personen an. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten mit einem Pkw vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug angetroffen werden. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde vor Ort festgestellt und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Eine zweite Person ist weiterhin flüchtig.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

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