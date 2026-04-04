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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Restaurant - Täter entwenden Bargeld

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 03.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 00:13 Uhr und 02:00 Uhr in der Neustadtstraße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Restaurant.

Bislang unbekannte Täter zerstörten die Glaseingangstür mittels eines Gegenstandes und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren begaben sie sich zum Kassenbereich und entwendeten daraus eine geringe Menge Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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