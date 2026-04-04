Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kellerraum aufgebrochen

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 03.04.2026, 14:00 Uhr, kam es in der Hansastraße in Meppen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im weiteren Verlauf brachen sie einen verschlossenen Kellerraum eines ehemaligen Anwohners auf.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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