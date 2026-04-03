Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Uhrengeschäft - Täter flüchtet

Neuenhaus (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 03.04.2026, gegen 03:25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Uhrengeschäft in der Hauptstraße in Neuenhaus zu verschaffen.

Dabei wurden die Rollläden und die Eingangstür beschädigt. Durch das Auslösen des optischen und akustischen Alarms ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten anschließend mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943-92000 zu melden.

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