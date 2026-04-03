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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Kita - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 01.04.2026, 17:00 Uhr, und Donnerstag, dem 02.04.2026, 09:45 Uhr, kam es in der Kuckuckstraße in Lingen zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe einer Kindertagesstätte. Zudem wurde ein geparkter Fiat Scudo geöffnet.

Nach derzeitigem Stand gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Hinweise auf entwendetes Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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