Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Einbruch in Lagerhalle - Alarm schreckt Täter auf

Dörpen (ots)

Am Donnerstagabend, den 02.04.2026, kam es gegen 22:49 Uhr in der Forst-Arenberg-Straße in Dörpen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete eine optische Alarmauslösung an einer Lagerhalle der Caritas-Werkstätten.

Bislang unbekannte Täter hatten zuvor das Gelände betreten und sich gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle verschafft.

Ob Diebesgut entwendet wurde bzw. die Täter, nachdem der Alarm auslöste, überhaupt das Gebäude betraten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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