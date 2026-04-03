Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 02.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:54 Uhr auf dem Parkplatz am Ems-Center in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Mercedes-Benz CLA vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit einem nach ersten Erkenntnissen hellen Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Pkw wurde an der Beifahrerseite erheblich zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

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