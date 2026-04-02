Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 30.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Stadtring in Nordhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Geschehen ein vorangegangener Vorfall voraus, der mutmaßlich ursächlich für die anschließende Gewalteinwirkung war. Im weiteren Verlauf wurde ein 29-jähriger Mann durch bislang unbekannte Personen angegriffen und verletzt. Dabei kam nach derzeitigem Stand auch ein Gegenstand, mutmaßlich ein Werkzeug, zum Einsatz.

Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet daher insbesondere bislang unbekannte Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zu beteiligten Personen oder zur Art der Tatausführung machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

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