Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es gegen 07:00 Uhr auf der Wietmarscher Straße in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 20-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia war in Richtung Wietmarschen unterwegs, als ihr auf Höhe der Hausnummer 26 ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Dieser geriet mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Skoda.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auch ein Nachfahren durch die Geschädigte führte nicht dazu, dass der Unfallverursacher anhielt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug der 20-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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