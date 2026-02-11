PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll

POL-PPKO: Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll
  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz begleitet die bevorstehende Straßenfastnacht in 
der Stadt Koblenz wie gewohnt mit einem umfassenden Einsatzkonzept. 
Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt Koblenz, den Ordnungsbehörden, 
Rettungsdiensten, der Feuerwehr, dem Veranstalter und weiteren 
Partnern für einen sicheren Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.

Die Straßenfastnacht ist ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger - 
für Familien, Freundesgruppen, Vereine und Gäste aus der Region. Die 
Polizei Koblenz lädt alle Menschen ein, die närrischen Tage 
friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll miteinander zu feiern.

Damit die Fastnacht für alle ein positives Erlebnis bleibt, hat die 
Sicherheit der Feierenden oberste Priorität. Die Polizei wird - 
insbesondere an den erwarteten Besucher-Schwerpunkten - sichtbar 
präsent sein und bei Bedarf schnell eingreifen. Gleichzeitig 
appellieren die Verantwortlichen an die Eigenverantwortung aller 
Teilnehmenden: Wer aufeinander achtet, leistet einen wichtigen 
Beitrag zu einer gelungenen Straßenfastnacht.

Die Polizei Koblenz macht dennoch deutlich: Fastnacht ist kein 
rechtsfreier Raum. Erkannte Störungen, aggressives Verhalten, Gewalt,
Belästigungen oder Sachbeschädigungen werden konsequent und 
frühzeitig unterbunden. Verstöße - insbesondere gegen das Gewalt- und
Waffenrecht sowie bei gefährdendem Verhalten - werden von den 
Sicherheitsbehörden entschlossen verfolgt.

Hinweise für ein sicheres Miteinander
- Feiern Sie respektvoll und achten Sie auf andere - insbesondere auf
Kinder und Jugendliche.
- Bleiben Sie friedlich: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn 
Rücksicht und Gelassenheit Vorrang haben.
- Wer Hilfe braucht oder eine gefährliche Situation beobachtet, 
wendet sich bitte an Einsatzkräfte vor Ort oder wählt den Notruf 110.

Für Menschen, die kurzfristig Hilfe benötigen, steht auch in diesem 
Jahr wieder die "Bunte Anlaufstelle" bereit. Am Rosenmontag wird sie 
zwischen 12 und 20 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, An der 
Liebfrauenkirche 20, mitten in der Koblenzer Altstadt geöffnet sein. 
Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt 
stehen bereit, um in einem geschützten Raum in unterschiedlichsten 
Situationen zu helfen.
Gerade in Menschenmengen geraten Kinder gelegentlich aus dem 
Sichtbereich der Eltern, weshalb Polizei sowie die Ordnungsbehörden 
dazu raten, Kinder mit Zetteln auszustatten, aus denen der Name sowie
die Erreichbarkeit der Eltern hervorgeht.
Die Polizei und Stadt Koblenz wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Gästen der Stadt eine fröhliche und sichere Straßenfastnacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:01

    POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

    Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem PKW mit französischer Zulassung. Zuvor kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der französische PKW seitlich in das Fahrerhaus eines LKW fuhr. Hierbei entstand zunächst nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der PKW von der Unfallörtlichkeit. Durch ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 06:55

    POL-PPKO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in KO-Metternich

    Koblenz (ots) - Am Montag, den 09.02.2026, um 05:25 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Johannesstraße in Koblenz-Metternich gesprengt. Diesbezüglich gingen mehrere Notrufe von Anwohnern ein. Durch die Explosion wurde das Automatengehäuse komplett zerstört. Vor Ort konnte ein Trümmerfeld um den Automaten festgestellt werden. Derzeit wird noch geprüft, ob drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren