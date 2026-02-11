Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz begleitet die bevorstehende Straßenfastnacht in der Stadt Koblenz wie gewohnt mit einem umfassenden Einsatzkonzept. Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt Koblenz, den Ordnungsbehörden, Rettungsdiensten, der Feuerwehr, dem Veranstalter und weiteren Partnern für einen sicheren Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen. Die Straßenfastnacht ist ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger - für Familien, Freundesgruppen, Vereine und Gäste aus der Region. Die Polizei Koblenz lädt alle Menschen ein, die närrischen Tage friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll miteinander zu feiern. Damit die Fastnacht für alle ein positives Erlebnis bleibt, hat die Sicherheit der Feierenden oberste Priorität. Die Polizei wird - insbesondere an den erwarteten Besucher-Schwerpunkten - sichtbar präsent sein und bei Bedarf schnell eingreifen. Gleichzeitig appellieren die Verantwortlichen an die Eigenverantwortung aller Teilnehmenden: Wer aufeinander achtet, leistet einen wichtigen Beitrag zu einer gelungenen Straßenfastnacht. Die Polizei Koblenz macht dennoch deutlich: Fastnacht ist kein rechtsfreier Raum. Erkannte Störungen, aggressives Verhalten, Gewalt, Belästigungen oder Sachbeschädigungen werden konsequent und frühzeitig unterbunden. Verstöße - insbesondere gegen das Gewalt- und Waffenrecht sowie bei gefährdendem Verhalten - werden von den Sicherheitsbehörden entschlossen verfolgt. Hinweise für ein sicheres Miteinander - Feiern Sie respektvoll und achten Sie auf andere - insbesondere auf Kinder und Jugendliche. - Bleiben Sie friedlich: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn Rücksicht und Gelassenheit Vorrang haben. - Wer Hilfe braucht oder eine gefährliche Situation beobachtet, wendet sich bitte an Einsatzkräfte vor Ort oder wählt den Notruf 110. Für Menschen, die kurzfristig Hilfe benötigen, steht auch in diesem Jahr wieder die "Bunte Anlaufstelle" bereit. Am Rosenmontag wird sie zwischen 12 und 20 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, An der Liebfrauenkirche 20, mitten in der Koblenzer Altstadt geöffnet sein. Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt stehen bereit, um in einem geschützten Raum in unterschiedlichsten Situationen zu helfen. Gerade in Menschenmengen geraten Kinder gelegentlich aus dem Sichtbereich der Eltern, weshalb Polizei sowie die Ordnungsbehörden dazu raten, Kinder mit Zetteln auszustatten, aus denen der Name sowie die Erreichbarkeit der Eltern hervorgeht. Die Polizei und Stadt Koblenz wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt eine fröhliche und sichere Straßenfastnacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell