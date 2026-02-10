Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 76-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Honnef vermisst - Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt die Suche u.a. im Bereich Mendig

Koblenz (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 76-jährigen Dieter L. aus Bad Honnef. Der Vermisste ist seit Montagvormittag (09.02.2026) von seiner Wohnanschrift abgängig. Dort wurde er zuletzt gegen 10:50 Uhr gesehen. Die Suche nach dem 76-Jährigen mit Flächensuchhunden, Mantrailer-Hunden und einen Polizeihubschrauber verliefen bislang erfolglos.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Der Senior dürfte sich im Bereich Mendig Rheinland-Pfalz) aufhalten bzw. aufgehalten haben. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Dieter L. wird wie folgend beschrieben:

altersgerechtes Aussehen ca. 185 cm groß schlanke Statur kurze graue Haare links gescheitelt Mütze dunkelblauer Jeans rot-weiß kariertem Hemd gelbem Pullover, blau-türkisfarbene Jacke und mit schwarzen Schuhen bekleidet

Ein Foto des Vermissten ist unter https://s.rlp.de/E4zPcyX im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell