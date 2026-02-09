PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in KO-Metternich

Koblenz (ots)

Am Montag, den 09.02.2026, um 05:25 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Johannesstraße in Koblenz-Metternich gesprengt. Diesbezüglich gingen mehrere Notrufe von Anwohnern ein. Durch die Explosion wurde das Automatengehäuse komplett zerstört. Vor Ort konnte ein Trümmerfeld um den Automaten festgestellt werden. Derzeit wird noch geprüft, ob drei parkende PKW durch die umherfliegenden Trümmer beschädigt wurden. Anwohner wollen einen E-Scooter-Fahrer gesehen haben, welcher nach der Tat vom Tatort geflüchtet ist. Glücklicherweise wurde niemand durch die Explosion verletzt. Zur genauen Schadenssumme oder zur Art des verwendeten Sprengmittels kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0261 9256-10354230 an die Polizeiinspektion Koblenz 2 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

