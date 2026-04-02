Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Serie von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Bereich Nordhorn zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gekommen. Die Polizei geht derzeit von einem möglichen Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Betroffen ist insbesondere ein Einzelhandelsgeschäft am Gildehauser Weg. In der Zeit zwischen dem 28.03.2026 und dem 01.04.2026 beschmierten bislang unbekannte Täter wiederholt Fensterscheiben sowie Fensterrahmen mit Permanentmarkern. Dabei wurden unter anderem Schriftzüge wie "F-R-I-E-N-D-S", "hallo" sowie beleidigende Inhalte angebracht. Ein Teil der Schmierereien konnte entfernt werden, teilweise verblieben jedoch sichtbare Schäden.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im gleichen Zeitraum an der Friedrich-Runge-Straße. Dort wurde die Fassade der dortigen Volksbank sowie ein Heizkörper ebenfalls mit einem schwarzen Stift beschmiert.

Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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