Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Spelle (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 02.04.2026, kam es gegen 16:42 Uhr auf der Schapener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Renault Clio die Schapener Straße aus Richtung Spelle kommend in Richtung Schapen. Zeitgleich war ein 7-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Verkehrsinsel fuhr das Kind unvermittelt nach links auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.

Der Junge wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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