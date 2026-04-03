Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbrüche auf Nachbargrundstücke - Werkzeuge und Maschinen entwendet

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 01.04.2026, und Donnerstagmorgen, dem 02.04.2026, kam es im Bereich "Am Kreisforst" in Meppen zu zwei Einbrüchen auf benachbarten Grundstücken.

Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Lücke im Bauzaun eines Nachbargrundstücks Zugang zu einem Gelände und drangen anschließend gewaltsam in ein Objekt ein. Dort entwendeten sie unter anderem einen Plattenwärmetauscher, einen Akkuschlagschrauber der Marke DeWalt samt Zubehör, eine Magnetbohrmaschine der Marke BDS sowie eine Motorsäge der Marke Stihl. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Im zweiten Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf einem angrenzenden Grundstück, indem sie ein Rolltor aufbrachen. In der Halle wurden Regale durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Zudem entnahmen die Täter weitere Gegenstände aus Altmetallcontainern sowie von mehreren auf dem Hof abgestellten Paletten mit neuer Ware.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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