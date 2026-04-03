Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Kupferdiebe - Polizei sucht Zeugen

Werlte (ots)

In Werlte kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen von Kupferfallrohren.

In der Zeit zwischen Freitag, dem 27.03.2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 02.04.2026, 10:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Kupferfallrohre von einem Gebäude an der Kirchstraße (ehemaliges Restaurant).

In einem weiteren Fall kam es in der Nacht vom 30.03. auf den 31.03.2026 an der Loruper Straße ebenfalls zu einem Diebstahl. Dort wurde ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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