Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in unbewohntes Obergeschoss - Polizei sucht Zeugen

Freren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 27.03.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Freren zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter betraten ein frei zugängliches Grundstück und gelangten über ein Baugerüst zum ersten Obergeschoss eines Gebäudes. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden sämtliche Räume des unbewohnten Obergeschosses durchsucht.

Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

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