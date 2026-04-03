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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw gerät in Brand - Insassen bleiben unverletzt

Lingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 03.04.2026, kam es gegen 03:09 Uhr an der Wachendorfer Straße in Lingen zu einem Fahrzeugbrand.

Der 29-jährige Fahrer eines 5er BMW war zuvor auf der Autobahn unterwegs, als er eine Rauchentwicklung aus der Belüftungsanlage bemerkte. Er verließ daraufhin die Autobahn und steuerte einen Parkplatz an.

Dort geriet das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand und brannte vollständig aus.

Die drei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Da das Fahrzeug über einen Gastank verfügte, wurden durch die eingesetzte Feuerwehr entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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