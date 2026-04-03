Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Alarm hält Täter nicht auf
Papenburg (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen, den 02.04.2026, kam es gegen 03:53 Uhr in der Straße "Am Ems-Center" in Papenburg zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Shops des Anbieters Vodafone innerhalb eines frei zugänglichen Gebäudekomplexes auf einem Parkplatzgelände.
Trotz ausgelöster Alarmanlage ließen die Täter nicht von ihrem Vorhaben ab und entwendeten mehrere hochwertige Mobiltelefone. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
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Christopher Degner
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