PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In Lingen kam es zwischen Mittwochabend, dem 01.04.2026, und Donnerstagnachmittag, dem 02.04.2026, zu zwei Pkw-Aufbrüchen in Wohngebieten.

Im Schwalbenweg schlugen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines weißen Ford Fiesta ein. In einem weiteren Fall am Zeisigweg wurde die Beifahrerscheibe eines Mitsubishi Space Star auf bislang ungeklärte Weise beschädigt. In beiden Fällen liegen derzeit keine Hinweise darauf vor, dass die Fahrzeuge durchsucht oder Gegenstände entwendet wurden. So verblieben unter anderem Wertgegenstände im Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Uhrengeschäft - Täter flüchtet

    Neuenhaus (ots) - In der Nacht auf Freitag, den 03.04.2026, gegen 03:25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Uhrengeschäft in der Hauptstraße in Neuenhaus zu verschaffen. Dabei wurden die Rollläden und die Eingangstür beschädigt. Durch das Auslösen des optischen und akustischen Alarms ließen die Täter von der Tat ab und ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Lingen - Pkw gerät in Brand - Insassen bleiben unverletzt

    Lingen (ots) - Am frühen Freitagmorgen, den 03.04.2026, kam es gegen 03:09 Uhr an der Wachendorfer Straße in Lingen zu einem Fahrzeugbrand. Der 29-jährige Fahrer eines 5er BMW war zuvor auf der Autobahn unterwegs, als er eine Rauchentwicklung aus der Belüftungsanlage bemerkte. Er verließ daraufhin die Autobahn und steuerte einen Parkplatz an. Dort geriet das ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Alarm hält Täter nicht auf

    Papenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, den 02.04.2026, kam es gegen 03:53 Uhr in der Straße "Am Ems-Center" in Papenburg zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Shops des Anbieters Vodafone innerhalb eines frei zugänglichen Gebäudekomplexes auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren