Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

In Lingen kam es zwischen Mittwochabend, dem 01.04.2026, und Donnerstagnachmittag, dem 02.04.2026, zu zwei Pkw-Aufbrüchen in Wohngebieten.

Im Schwalbenweg schlugen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines weißen Ford Fiesta ein. In einem weiteren Fall am Zeisigweg wurde die Beifahrerscheibe eines Mitsubishi Space Star auf bislang ungeklärte Weise beschädigt. In beiden Fällen liegen derzeit keine Hinweise darauf vor, dass die Fahrzeuge durchsucht oder Gegenstände entwendet wurden. So verblieben unter anderem Wertgegenstände im Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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