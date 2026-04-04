Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unbekannte manipulieren Stromversorgung auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Aschendorf (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 22:30 Uhr, und Freitag, dem 03.04.2026, 11:00 Uhr, kam es im Bereich "Hölze" in Aschendorf zu einer ungewöhnlichen Tat auf einem Firmengelände.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gelände und brachen einen Stromkasten auf. Ziel war offenbar, die Stromzufuhr des Geländes zu unterbrechen.

Nach derzeitigem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde die Tat nicht weiter fortgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell