Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus - Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Meppen (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 14:00 Uhr in der Hafenstraße in Meppen zu einem Wohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter gelangten über eine mutmaßlich nicht verschlossene Haustür in ein Mehrparteienhaus und verschafften sich anschließend Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. In der Wohnung durchsuchten die Täter insbesondere das Schlafzimmer und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Bekleidung. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell