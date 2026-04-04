Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim - Carfreitag im Emsland - Polizei zieht Bilanz

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem sogenannten "Carfreitag" kam es am Freitag, den 03.04.2026, im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zu mehreren kleineren Zusammenkünften der Tuning-Szene.

Im Vorfeld waren entsprechende Treffen bekannt geworden. Da es sich um einen stillen Feiertag handelt, wurden Genehmigungen für öffentliche Veranstaltungen nicht erteilt. Die Polizei war daher mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden mehrere kleinere Treffen festgestellt, unter anderem in Klein Berßen, Meppen sowie im Bereich Geeste. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich jeweils im überschaubaren Rahmen. Verkehrsbeeinträchtigungen oder Störungen wurden in diesem Zusammenhang nicht festgestellt.

Im weiteren Verlauf des Tages stellten Einsatzkräfte jedoch auch Verstöße fest. So wurde ein Fahrzeugführer nach Verlassen eines Treffens kontrolliert, nachdem er zuvor mit deutlich über 200 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der B70 zwischen Tinnen und Lathen unterwegs gewesen war. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Einsatzes weitere Verkehrsverstöße geahndet. Bei gezielten Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Kontrollstellen kam es hingegen zu keinen nennenswerten Verstößen.

Die Polizei zieht insgesamt eine überwiegend ruhige Bilanz, weist jedoch darauf hin, dass insbesondere überhöhte Geschwindigkeit weiterhin ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt.

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