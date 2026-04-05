Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Heimathaus - Täter entwenden alkoholische Getränke

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 23:00 Uhr, und Samstag, dem 04.04.2026, 22:59 Uhr, kam es in der Andruper Straße in Herzlake zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Heimathaus und entwendeten daraus alkoholische Getränke. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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