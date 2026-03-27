Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Stolz bei der Feuerwehr: 11 Kolleg*innen schließen Ausbildung ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Mit großem Stolz und großer Freude blickt die Feuerwehr auf einen besonderen Tag zurück: Heute am 27. März 2026 wurden sieben angehende Brandmeister*innen im feierlichen Rahmen mit ihren Beförderungsurkunden ausgezeichnet, die ihnen vom Leiter der Feuerwehr Markus Feier überreicht wurden. Damit haben sie einen bedeutenden Abschnitt ihrer Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind nun offiziell Teil der Einsatzmannschaft. "Nichts ist erfüllender, als Erfolge im Team zu feiern - insbesondere, wenn es um die Ausbildung geht", betonte Markus Feier bei der feierlichen Übergabe. Die neuen Brandmeister*innen verstärken ab sofort das Team und bereichern die tägliche Arbeit mit ihrem frischen Fachwissen und großem Engagement. Die gesamte Feuerwehr Ratingen blickt mit Spannung und Vorfreude darauf, wie die Kolleginnen ihr Können künftig in der Praxis erfolgreich unter Beweis stellen werden. Doch das ist noch lange nicht alles an erfreulichen Neuigkeiten: Zusätzlich dürfen sich vier weitere Kollegen über einen großartigen Erfolg freuen. Nach zweieinhalb Jahren intensiver und engagierter Ausbildung haben sie ihre Prüfung zum Notfallsanitäter mit Bravour gemeistert. Diese anspruchsvolle Qualifikation haben sie sich durch unermüdlichen Einsatz und starke Ausdauer redlich verdient. Die Feuerwehr gratuliert allen Absolvent*innen herzlich zu diesen herausragenden Leistungen und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Ein herzliches Dankeschön richtet sich an sämtliche Ausbilderinnen und Ausbilder, sowohl im Bereich des Rettungsdienstes als auch im Brandschutz, die entscheidend zum Gelingen beigetragen haben.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell