Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zwei Personen lebensbedrohlich und schwer verletzt bei Verkehrsunfall

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Ratingen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, den 20. März 2026, wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 05:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Meiersberger Straße im Stadtteil Homberg alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Rollers lebensbedrohlich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine spezialisierte Klinik geflogen.

Der Fahrer des Pkw erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein geeignetes Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte bei der Landung sowie beim Start des Rettungshubschraubers.

Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Ratingen, der Löschzug Mitte mit einem Tanklöschfahrzeug, der Rettungsdienst der Städte Mettmann, Ratingen und Heiligenhaus, die Notärzte aus Ratingen und Mettmann sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers. Die Maßnahmen wurden durch die Polizei des Kreises Mettmann unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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