Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand in Ratingen Mitte

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Ratingen (ots)

Am 19. März 2026 wurde die Feuerwehr um 16:35 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße Bleicherhof in Ratingen Mitte alarmiert. Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hatte Nachbarn aufmerksam gemacht, die daraufhin Brandgeruch wahrnahmen und umgehend die Feuerwehr verständigten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche schwarze Verrauchung der betroffenen Wohnung durch die Fenster erkennbar. Die Bewohnerin, die kurz zuvor nach Hause gekommen war, wies die Feuerwehr ein. Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung, jedoch wurde eine Katze vermisst. Die Feuerwehr begann umgehend mit einem Innenangriff unter Einsatz eines Löschrohres zur Brandbekämpfung, während parallel an der Gebäuderückseite eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde. Das Feuer konnte schnell gelöscht und auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch versorgt. Die vermisste Katze kam bei dem Brand leider ums Leben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt und wird nun weiter untersucht. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr beider Standorte, der Löschzug Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt vom Standort Ratingen sowie die Polizei des Kreises Mettmann. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte beteiligt. Die Feuerwehr weist eindringlich auf die lebensrettende Bedeutung von Rauchwarnmeldern hin und empfiehlt deren regelmäßige Wartung und Prüfung.

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