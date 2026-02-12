PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum vom 30.01.2026 bis 08.02.2026 nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Reihenhauses in der Straße Agnesienberg in Bad Kreuznach aus. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:00

    POL-PDKH: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Roxheim

    Roxheim (ots) - Am Abend des 10.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in der Gemeinde Roxheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Gräfenbach ein Fenster auf und drangen so in das Objekt ein. Hierin wurden mehrere Räume durchwühlt. Derzeit liegen noch keine abschließenden ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:09

    POL-PDKH: Zeugenaufruf - Schulwegsunfall mit leichtverletztem Kind

    Bad Kreuznach (ots) - Am 10.02.2026 gegen 08:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Gensinger Straße / Heidenmauer in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 11-jähriges Kind leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Kind die Gensinger Straße an der Fußgängerampel während einer Grünlichtphase. Hierbei wurde es von einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren