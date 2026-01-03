PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Pressebericht der Polizei zur Verkehrslage und winterlichen Witterung

Bad Dürkheim (ots)

Bezugnehmend auf den Pressebericht vom 2. Januar 2026 um 21:12 Uhr möchten wir ergänzend mitteilen, dass im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am vergangenen Tag trotz winterlicher Witterungsbedingungen mit Schneeglätte keine Verkehrsunfälle verzeichnet wurden.

Bis zum Eintreffen des Winterdienstes halfen zahlreiche Verkehrsteilnehmer durch das Streuen der Straßen sowie durch das Herausziehen feststeckender Fahrzeuge aktiv mit, um die Verkehrssituation zu entschärfen und Gefahren zu minimieren.

Die Polizei Bad Dürkheim bedankt sich herzlich bei diesen hilfsbereiten Bürgerinnen und bei allen Verkehrsteilnehmern für die rücksichtsvolle und vorsichtige Fahrweise, die zu dieser unfallfreien Situation beigetragen hat.

Trotz des engagierten Einsatzes des Winterdienstes kann es aber auf einigen Straßenabschnitten weiterhin zu Glätte und damit verbundenen Gefahren kommen. Die Polizei weist daher alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen unbedingt anzupassen und besonders vorsichtig zu fahren. Wir empfehlen weiterhin, bei winterlichen Straßenverhältnissen ausreichend Abstand zu halten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf plötzliche Glätte besonders zu achten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

