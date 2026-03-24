Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der BAB 52 mit mehreren Verletzten

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Ratingen (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 22.03.2026, kam es auf der Autobahn A52 in Fahrtrichtung Essen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten PKW. Die Feuerwehr Ratingen wurde um 16:22 Uhr zwischen die Anschlussstellen Tiefenbroich und Breitscheid alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte umfassten die medizinische Versorgung der Betroffenen sowie den Transport der Verletzten in geeignete Krankenhäuser. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt. Die Polizei übernahm die weiteren Maßnahmen, einschließlich der Organisation des Abschleppens der beschädigten Fahrzeuge. Insgesamt waren elf Personen von dem Unfall betroffen. Fünf Personen wurden verletzt, davon mussten vier zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 19 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr von beiden Standorten, der Führungsdienst der Feuerwehr Ratingen sowie der Rettungsdienst wurde aus Düsseldorf, Ratingen und Heiligenhaus. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:00 Uhr beendet werden.

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