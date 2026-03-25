Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

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Ratingen (ots)

Am heutigen Mittwochabend, des 25. März 2026, wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 19:40 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dieselstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. In der Küche der betroffenen Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die drei Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Nach Angaben der Anwohner befand sich noch eine Katze in der Wohnung. Ein Atemschutztrupp wurde umgehend zur Rettung des Tieres sowie zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte mithilfe eines C-Rohres schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Rauchschutzvorhang verhinderte zudem eine Ausbreitung des Rauchs in andere Bereiche des Hauses. Die vermisste Katze wurde wohlbehalten im rauchfreien Schlafzimmer aufgefunden und zunächst dort belassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung der Wohnung mit einem Hochleistungslüfter konnte das Tier ins Freie gebracht werden. Dank des schnellen und gezielten Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Wohnung ist derzeit jedoch unbewohnbar, sodass die betroffene Familie vorübergehend bei Verwandten untergebracht wurde. Im Einsatz waren rund 25 Kräfte der Feuerwehr Ratingen, darunter der Löschzug Tiefenbroich, die Berufsfeuerwehr beider Standorte sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Die drei Bewohner und die Katze blieben unverletzt.

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