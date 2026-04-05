Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 03.04.2026, 19:00 Uhr, und Samstag, dem 04.04.2026, 02:45 Uhr, kam es in der Langen Straße in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten.

Die Täter entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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