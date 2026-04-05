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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, kam es gegen 14:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Waldstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Volkswagen ID. Buzz auf bislang ungeklärte Weise. Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand die Heckklappe des Fahrzeugs geöffnet, wodurch es zu Beschädigungen im Heckbereich kam.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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