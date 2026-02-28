Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Einsatzreicher Freitag für die Löscheinheit Hamminkeln

Hamminkeln (ots)

Am Freitag, den 27. Februar 2026, war die Löscheinheit 1 - Hamminkeln gleich mehrfach gefordert. Innerhalb eines Tages rückten die Einsatzkräfte zu drei unterschiedlichen Einsätzen im Stadtgebiet aus.

Bereits um 5:14 Uhr erfolgte die erste Alarmierung mit dem Stichwort "Person in Wohnung". Nach Erkundung der Lage konnte schnell ein Zugang zur Wohnung hergestellt werden, sodass kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich war. Nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte rund 45 Minuten im Einsatz.

Nur rund anderthalb Stunden später, um 6:40 Uhr, folgte die nächste Alarmierung. Diesmal löste eine Brandmeldeanlage im Bereich Weikenrott aus. Vor Ort kontrollierten die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich, konnten jedoch kein Schadenfeuer feststellen. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben. Hier waren 16 Kräfte für rund 45 Minuten eingesetzt.

Am Nachmittag um 17:09 Uhr ging der dritte Alarm des Tages ein: Unter dem Stichwort "Hindernis" wurde die Löscheinheit in den Loikumer Rott gerufen. Nach einem Verkehrsunfall drohte dort eine beschädigte Straßenlaterne umzustürzen. Nachdem der Netzbetreiber die Laterne stromlos geschaltet hatte, wurde sie von der Feuerwehr entfernt und die Einsatzstelle abschließend an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 13 Einsatzkräfte rund eine Stunde im Einsatz.

Die Löscheinheit Hamminkeln blickt damit auf einen einsatzreichen Freitag zurück.

