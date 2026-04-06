Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Ferienhaus - Bargeld und Tabak entwendet

Haren (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr im Ferienzentrum Schloss Dankern am Illtisweg in Haren zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Ferienhaus in rückwärtiger Lage. Im Inneren betraten sie ausschließlich den Wohn- und Essbereich und entwendeten Bargeld sowie Tabak.

Anschließend verließen die Täter das Gebäude in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist vergleichsweise gering. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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